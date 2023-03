Felicissima sera: le anticipazioni (cast e ospiti) della seconda puntata

FOGGIA, 31/03/2023 – (tpi.it) Stasera, venerdì 31 marzo 2023, alle ore 21,45 (circa) va in onda la seconda puntata di Felicissima sera – All inclusive, la seconda stagione dello show condotto da Pio e Amedeo che prevede numerosi ospiti ed esibizioni.

Il nome del programma, come dichiarato dai conduttori, è ispirato alla canzone “Zappatore” di Mario Merola. In realtà, è stato un ristoratore foggiano a dare questa idea ai comici, poiché il termine ricorda un fine pasto piuttosto ricco, così come è il loro show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni (ospiti)

Quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive (2023) in onda stasera su Canale 5? Nel corso della puntata Pio e Amedeo accoglieranno diversi ospiti dal mondo dello spettacolo. In particolare Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti.

Il programma, come la prima stagione, sarà condotto dal duo comico foggiano composto da Pio D’Antini ed Amedeo Grieco, che sono anche gli ideatori della trasmissione. I due, dopo aver lavorato nei villaggi turistici e sui canali televisivi locali, sono sbarcati sulle reti Mediaset come inviati de Le Iene nel 2012, per poi conquistare il successo con il loro primo programma Emigratis. tpi.it