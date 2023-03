Foggia, ragazza sul monopattino investita in viale Fortore

FOGGIA, 31/03/2023 – Si tratterebbe di una ragazza di circa 20 anni investita da un’auto il cui conducente si subito fermato per prestarle soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro ed una ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata in pronto soccorso; non si conoscono le sue condizioni.