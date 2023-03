Graziella ed Alphonse, una produzione Made in Capitanata al Nuovo Teatro Orione di Roma

ROMA, 31/03/2023 – E’ stata esibita al Nuovo Teatro Orione di Roma, l’opera lirica con produzione Made in Capitanata, Graziella ed Alphonse.

Una “prima” mondiale, di un’opera lirica in tre atti, le cui musiche sono state realizzate dalla compositrice nonché soprano sipontino Rosalia Granatiero, adattate al libretto lirico i cui testi sono stati vergati dalla regista sanseverese Tonia D’Angelo. L’opera lirica racconta della storia di un giovane francese, Alphonse Delamartine, il quale durante la sua permanenza a Napoli ed a Procida nei primi anni dell’800, scopre l’amore per la giovane procidana Graziella.

Hanno “prestato” la loro vocalità all’opera, i cantanti Andrea Nenna, Maria Mondella, Mario Mondelli, Silvia Coia, Gianluca Alfano e Francesco Fedele. Un’opera che ha emozionato il numerosissimo pubblico presente, composto da circa 1000 spettatori, a testimonianza di quanto interesse abbia suscitato questo nuovo modo di interpretare l’opera lirica. L’elemento di novità, appunto, è stato rappresentato dalla mancanza di una orchestra sinfonica ad accompagnare i cantanti lirici, come tradizionalmente avviene, ma musiche virtuali, riprodotte con sistemi di amplificazione sotto la vigile regia del fonico, oltre alla peculiarità di rappresentazioni di immagini e riproduzioni video.

Direttore artistico e direttore di produzione, rispettivamente Davide Dellisanti e Delfo Paone, entrambi conosciuti agli amanti sipontini della lirica. Buona “la prima”, come si dice nel gergo artistico ma ci sarebbero già in programma altre esibizioni in giro per l’Italia, per promuovere un nuovo approccio al mondo della lirica.