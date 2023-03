In ricordo di Pinuccio Carbonara. “Manfredonia. Storia di una catastrofe continuata”

In ricordo di Pinuccio Carbonara

Articolo del 2018.

La presentazione del volume di G.Malavasi, “Manfredonia. Storia di una catastrofe continuata”, edito da Iaca Book, 2018, euro 25, poteva e doveva essere un buon momento di aggregazione di tutti i sipontini, ma anche dei garganici, vista la presenza del sindaco di Monte S.Angelo, oltre quella del sindaco di Manfredonia.

Dai vari interventi, appunto, si è rilevato che il volume è la manifestazione della memoria collettiva su di un insediamento che è nato su un… “equivoco”; equivoco che, inevitabilmente, ha fatto scaturire il dissidio tra Salute e Lavoro. E’ inutile qualsiasi finzione ed ipocrisia, sin dal suo annunciato insediamento si era messo in risalto (50 anni fa) il pericolo che comportava l’insediamento del IV Centro peltrochimico. Poi, i vari scoppi, ed esalazioni, dall’arsenico all’ammoniaca, con le Istituzioni, allora (sia di Manfredonia che di Monte S.Angelo), annichilite, incapaci a muoversi; e si è andati avanti così. Poi si è arrivati alla cosidetta “nave dei veleni”, alle manifestazioni di piazza (non sempre spontanee, e qualche volta pilotate, come il voto favorevole all’insediamento in quel di Macchia, a 18 km. da un centro abitato) (sic!). Ed inevitabilmente i lutti e le infermità .

Un libro, come frutto di lavoro e di ricerca, è sempre oggetto di encomio, e la dr. Malavasi è degna di essere lodata per il lavoro effettuato, così come sono degni di lode le preziose tesimonianze prodotte. Ma il tutto non può, non deve finire solo con le celebrazioni. Così come nel passato. si è avuta la determinazione e la forza collettiva di contrastare la volontà del colosso ENI, oggi quella determinazione e quella forza vanno ritemprate, aldilà delle controversie giudiziarie, che portano per le lunghe, specie quando si ha la certezza che un’Amministrazione comunale è piena di guai ed è alla fine del suo mandato. Come giustamente si faceva osservare, occorre un sodalizio, un comitato, il più ampio possibile, senza sfumature politiche, ma convinti che si opera negli interessi di tutti, di una comunità, di un territorio, il quale possa stare anche in giudizio, in rappresentanza di una popolazione, violentata anche con la infida benevolenza del colosso industriale.

L’ENI deve fare il suo dovere fino in fondo, bonificare, bonificare e pagare i danni alle collettività, proprio alla luce dei nuovi riscontri epidemologici.

Al Sindaco di Manfredonia, per quei circa due anni (o anno e mezzo) che ancora deve amministrare, un invito ed un augurio, che questo periodo di tempo lo consumi pure per galvanizzare queste ricerche e questo sodalizio. Le commemorazioni fanno bene, specie per la trasmissione alle nuove generazioni, ma occorre andare oltre, occorre ricevere opportuni impulsi, affinché la lotta continui (che di fatto, con il gigante ENI, è lotta continua).

Al sindaco di Monte S.Angelo, il quale si è dimostrato molto disponibile, un accorato appello. L’area dell’ex petrolchimico per i sipontini (ma anche per i suoi concittadini) è divenuta un sacrario, che non la si tocchi più per insediamenti industriali perniciosi, di danni ne abbiamo subiti abbastanza: occorre il rispetto verso una comunità la quale vede quell’area parte della sua città. E se dovessero sorgere da parte dell’ENI o da altre imprese industriali delle iniziative operative che interessino quell’area, allora è opportuno, è sacrosanto dovere, che si renda partecipe anche l’amministrazione comunale sipontina.

Con questi intenti ben vengano altri volumi sull’argomento, ma tutti finalizzati a rafforzare una coscienza civica che superi lo stallo delle istituzioni, come pure si è fatto rilevare nel dibattito.

A cura di Pasquale Ognissanti e Giuseppe Carbonara