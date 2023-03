www.statoquotidiano.it. La commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha effettuato una visita di sopralluogo presso il carcere di Badu ‘e Carros, a Nuoro, intorno a mezzogiorno di oggi.

La visita è stata motivata dalle denunce riguardanti la sicurezza e il vuoto di organico del carcere, dopo la clamorosa fuga dal reparto di alta sicurezza del boss della mafia garganica Marco Raduano lo scorso 25 febbraio.

La commissione è stata guidata dal presidente Pietro Pittalis (FI) e ha incontrato la direttrice dell’istituto Patrizia Incollu, i sindacati della polizia penitenziaria e il garante dei detenuti.

Pittalis ha dichiarato che questa è una delle prime visite che la Commissione intende effettuare in tutte le carceri della penisola, al fine di comprendere le criticità legate all’organico e ai problemi delle strutture edilizie e alle problematiche legate alla digitalizzazione. La visita rappresenta un’opportunità per capire come risolvere le problematiche delle carceri in modo che siano più sicure. Pittalis ha anche annunciato che con la Finanziaria 2023, è prevista l’assunzione di mille agenti di polizia penitenziaria per colmare il vuoto di organico e rispondere alle richieste dei sindacati.

Nel corteo erano presenti anche due parlamentari del Movimento 5 Stelle del Nuorese, Alessandra Todde ed Emiliano Fenu, che hanno affermato che la visita rappresenta un’opportunità per verificare le necessità dei detenuti e delle istituzioni carcerarie e far sentire la voce della commissione Giustizia e dei parlamentari nuoresi.

Dopo gli incontri previsti nel carcere, la commissione Giustizia ha convocato una conferenza stampa alle 15.30 in prefettura dove esporrà il risultato dell’incontro nel penitenziario barbaricino. In seguito, è prevista una riunione con il prefetto Giancarlo Dionisi.

Lo riporta l’Ansa.