www.statoquotidiano.it. “Sarei potuto tornare prima. Il mio sogno anni fa era quello di allenare i ragazzi del Foggia, poi qualcosa e qualcuno non hanno consentito tutto questo. Sono legatissimo a Foggia, qui ho ancora casa, anche se allagata (ride,ndr). Questa città è tanto per me. Play off? Datemi il tempo di allenare, datemi il tempo necessario. Tattica, tecnica? In questo momento non posso permettermi nessun esperimento. Condizione fisica? Al momento non posso stravolgere nulla, ci metterò del mio, certo. Sicurezza e tranquillità, innanzitutto“.

“Trattative? Nessuna. Mi hanno chiamato, chiedendomi di dare una mano, e ho risposto ‘presente’. “Sia chiaro, non sono Padre Pio e non faccio miracoli”.

Prima conferenza stampa per mister Delio Rossi a Foggia, presentato ufficialmente oggi pomeriggio.

I satanelli, nonostante le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro in campionato, sono in corsa per i playoff e a sole 4 lunghezze dal Pescara terzo in graduatoria.

Dopo Boscaglia, Gallo e Somma, al quarto tentativo stagionale, il Presidente Canonico punta ora sull’esperienza del tecnico riminese.

La nota stampa del Foggia. Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Delio Rossi. L’allenatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Delio Rossi nasce a Rimini il 26 gennaio 1960. Ex centrocampista muove i primi passi nel Forlimpopoli, ma è con il Foggia che raggiunge grandi traguardi.

Ha vestito rossonero dal 1981 al 1987 conquistando vittorie e promozioni importanti con i satanelli. Delio Rossi ha sfidato il Real Madrid in occasione della Coppa Durum allo Stadio Zaccheria, proprio con i colori del Foggia cuciti sulla pelle. Nella stagione 1991/1993 allena la primavera del club e poi, nella stagione 1995/1996 prende le redini della prima squadra dopo un’esperienza lunga due anni vissuta alla Salernitana. Vincitore di una Coppa Italia con la Lazio ha diretto altri grandi club come Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Bologna.

“Sono molto emozionato. Torno a casa, torno nella città che mi ha reso grande. A Foggia ho tutto: storia, ricordi e affetti. Torno in quella che sento la mia città. Forza Foggia”, ha detto ieri il mister Rossi.

LA TRASFERTA DI MESSINA.

La sconfitta con il Monterosi ha fatto perdere terreno al Foggia, che però vede ancora la terza piazza del girone C di Serie C vicina a sole quattro lunghezze. Ora la trasferta di Messina, con i siciliani che vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

A cura di Michele Solatia, Foggia, 31 marzo 2023.

Fotogallery Enzo Maizzi