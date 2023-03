www.statoquotidiano.it. La Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha organizzato un evento con i prodotti di eccellenza e tipici d’Italia. Della Puglia una delle aziende è la Gargano Sapori srl della quale il legale rappresentate è il noto imprenditore di Monte Sant’Angelo, Mario Maratea.

Signor Maratea come è nata l’iniziativa?

“Sono stato contattato dal componente della commissione agricoltura onorevole Giandiego Gatta che ha avuto la sensibilità di invitare la nostra azienda per la degustazione e conferenza dei prodotti tipici che si è tenuta presso Montecitorio.

È stata un emozione grande non solo dal punto di vista aziendale per promuovere i miei prodotti, ma soprattutto per l’onore di stare dove praticamente si approvano le leggi in Italia”.

“È stata una giornata meravigliosa e la soddisfazione piu grande è che i nostri prodotti sono stati apprezzati da tutti gli onorevoli e da tutti gli intervenuti”, dice l’imprenditore.

“Il momento piu bello è stato quando il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida mi ha chiesto informazioni sui nostri prodotti, e poi ha assaggiato le ostie ripiene, questo sta a testimoniare che la qualità paga sempre. Sono onorato come imprenditore di aver rappresentato il mio territorio il Gargano a cui sono molto legato e addirittura la Puglia intera”.

“È stato un momento di crescita sia professionale che promozionale. Ringrazio l’onorevole Gatta per avermi dato questa opportunità e ringrazio il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida per l’apprezzamento dei nostri prodotti”, conclude Mario Maratea della Gargano Sapori.

