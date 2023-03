Ci auguriamo che i responsabili vengano al più presto individuati e che la campana possa tornare al suo posto”, ha dichiarato il presidente Pasquale Pazienza. La Madonna di Cristo, protettrice dei campi per i cittadini di Rignano Garganico, viene celebrata con una festa il martedì dopo Pasqua in una processione che va dal paese alla Cappella rurale, situata a circa 6 km di distanza.

“La comunità di Rignano Garganico – ha dichiarato il Sindaco Luigi Di Fiore – esprime sdegno e rammarico per il furto subito presso la Chiesa della Madre di Cristo tanto cara a tutti noi Rignanesi. Anche perché avvenuto nel periodo che si avvicina alla Santa Pasqua e alla festa della Madre di Cristo che verrà celebrata l’11 aprile. Siamo certi che la giustizia, divina e non, condannerà pesantemente chi ha compiuto questo vile gesto”.

Il culto della Madonna è molto sentito nel centro garganico e ha come importante riferimento per le liturgie proprio la Cappella a due navate dove è stato commesso il furto. Si tratta di una Cappella immersa negli ulivi che ha origini molto antiche: il primo documento storico in cui si fa cenno a questo edificio risale al 1176, all’epoca era inserita in uno dei tanti possedimenti dell’Abazia benedettina di San Giovanni in Lamis (ora convento di San Matteo).