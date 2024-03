In un bosco tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, un tecnico della prevenzione della Asl Fg, esperto micologo, mentre stava esaminando i funghi primaverili della famiglia Morchellaceae, ha incontrato un cercatore di funghi e ha chiesto di vedere il suo raccolto durante una conversazione informale.

Nella cesta del cercatore c’erano morchelle esculente, notoriamente commestibili solo dopo un’accurata cottura, l’Hypholoma Fasciculare o falso chiodino, “inconsueto trovarlo in questa stagione”, noto per la sua tossicità con sindrome gastrointestinale a breve termine. “Quello che mi ha preoccupato di più è stata la presenza di due giovani esemplari di amanita verna, conosciuta come tignosa di primavera e facente parte della cosiddetta triade della morte“.

Il cercatore aveva scambiato questi funghi per quelli prataioli e ne era convinto che fossero commestibili. “Quando ho rivelato la mia qualifica di micologo, ha cambiato idea”.

Fortunatamente, è stata evitata un’intossicazione da fungo mortale.

Lo riporta foggiatoday.it.