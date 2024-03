Il suggestivo rito, presieduto da mons. Ferretti, ha inizio nel cortile: qui l’arcivescovo, insieme ai fedeli, benedice il fuoco e accende il cero pasquale. In chiesa poi, alla presenza di 70 neocatecumeni vestiti di bianco, come la liturgia impone, si ripercorre la storia della salvezza: dalla Genesi, passando per il passaggio degli israeliti nel Mar Rosso, fino all’annuncio dell’angelo alle donne: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui… Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”.

“Alle donne – spiega mons. Ferretti – l’angelo chiede di dire agli apostoli di andare in Galilea. Li incontrerà lì, come la prima volta. Sì, Gesù torna in Galilea, come per un nuovo inizio. E la nostra Galilea è qui, è Foggia. E’ la nostra Galilea da cui ripartire con il Signore risorto. Quelle tre donne lo comprendono. E la Chiesa ci esorta a comunicare alla città e al mondo la forza della risurrezione”.

Questo, sottolinea l’arcivescovo, “è il messaggio: la famiglia dei popoli abbandoni la guerra, cancelli gli odi, bandisca la violenza, e ci sia un mondo ove i poveri sono amati e non più umiliati, gli stranieri accolti, i bambini possono crescere nella pace e gli anziani vivere in serenità gli ultimi anni della loro vita! E’ il grande sogno che della risurrezione ci viene consegnato. Per questo sogno vogliamo pregare e lavorare”.