La vicenda di Andrea evoca parallelismi con quella di Gesù Cristo: un giovane innocente, deriso per la sua passione per la natura e le attività all’aria aperta. Per noi, il suo percorso è stato un costante calvario, segnato da malvagi commenti sui social e accuse infondate.

Ora, non ci accontentiamo più solo della giustizia, la esigiamo. Queste sono le parole di Carlo Papi, padre di Andrea, il ragazzo di 26 anni tragicamente ucciso lo scorso 5 aprile 2023 dall’orsa Jj4 nei boschi sopra Caldes, in Trentino, come riportato dall’ANSA.

A quasi un anno dalla tragedia che ha sconvolto la comunità locale e ha scatenato un dibattito acceso tra l’amministrazione provinciale e le associazioni animaliste sulla gestione dei grandi carnivori, Papi ribadisce l’importanza di individuare i responsabili. “Non abbiamo ancora ricevuto aggiornamenti sull’indagine della Procura di Trento, ma conserviamo fiducia nelle istituzioni. Speriamo che si faccia luce su questa vicenda, poiché un giovane di 26 anni, pieno di vita e prospettive, non può morire così. Andrea è stato abbandonato da coloro che avrebbero dovuto tutelarlo”, ha sottolineato Papi.

In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, il 5 aprile, è prevista una messa in suo ricordo presso la chiesa parrocchiale di Caldes, alle ore 20. Il giorno seguente, sempre alle 20, il gruppo “Orgogliosamente Trentini” ha organizzato una fiaccolata per le vie del paese.