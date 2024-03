Manfredonia. "Fanno letteralmente schifo. Ragazzine scosciate, ragazzi babbioni, urinano in strada senza sosta" (FOTO)

Manfredonia. L’inciviltà urbana è un fenomeno che continua a minare il tessuto sociale delle comunità. Uno degli atti più evidenti di tale mancanza di rispetto – per l’ambiente e per gli altri cittadini – è rappresentato dalle persone che urinano in strada.

“Un comportamento indegno e disgustoso” che è diventato purtroppo frequente in molte aree, tra cui via del Rivellino a Manfredonia.

Soprattutto nei fine settimana e nei festivi, dopo le ore 23.30, la via in questione diventa il palcoscenico di una scena deprecabile: ragazzi e ragazze che, spinti dall’alcol o dalla mancanza di rispetto delle regole, decidono di liberarsi delle proprie necessità fisiologiche direttamente per strada. “Questo atteggiamento non solo deturpa l’ambiente urbano, ma offende la sensibilità e il decoro della comunità locale”, dice un cittadino.

La situazione è diventata insostenibile per i residenti della zona, costretti a subire la vista e l’odore dell’urina stagnante, oltre alle conseguenze igieniche e sanitarie che questo comportamento comporta. Non solo si tratta di una questione di decoro pubblico, ma anche di salute pubblica, considerando il rischio di contaminazione ambientale e la diffusione di malattie.

“Le autorità locali devono intensificare i controlli e applicare sanzioni più severe per coloro che vengono sorpresi a urinare in strada. È necessario che ci sia una presenza costante di forze dell’ordine nella zona, soprattutto durante le ore notturne, per scoraggiare comportamenti incivili e garantire il rispetto delle regole”.

Inoltre, potrebbero essere adottate misure preventive, come l’installazione di più bagni pubblici nelle vicinanze, soprattutto nelle zone frequentate da giovani e da turisti durante la notte. Questo potrebbe fornire un’alternativa più dignitosa e igienica per coloro che hanno bisogno di soddisfare le proprie necessità fisiologiche.

