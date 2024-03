La Polizia ha segnalato otto individui in seguito a una violenta rissa avvenuta ieri per le strade di Taranto. L’alterco coinvolgeva oltre dieci persone, tre delle quali hanno necessitato di cure mediche presso l’ospedale Santissima Annunziata.

I partecipanti, appartenenti a due gruppi familiari distinti, si sono scontrati con calci e pugni in via Cesare Battisti, quasi all’incrocio con via Icco, nel quartiere Tre Carrare. Durante l’evento, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme, mentre la lite veniva registrata dai balconi circostanti.

Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno raccolto testimonianze e analizzato un video diventato virale su internet. Non è stato possibile identificare immediatamente i partecipanti, poiché si erano dileguati prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Una persona ha riportato una ferita alla testa durante lo scontro e è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118.

Il video, registrato da un balcone nelle vicinanze, ha fornito ulteriori informazioni investigative, aiutando la polizia a identificare alcuni partecipanti. Otto persone, tutte con precedenti penali, sono state denunciate per rissa aggravata.

Le indagini continuano per individuare eventuali altri responsabili, considerando anche una seconda rissa che è avvenuta nello stesso luogo poche ore dopo. In seguito a questo secondo episodio, altre due persone hanno riportato ferite e contusioni, principalmente al volto, e sono state curate al pronto soccorso.

