Trinitapoli. Lega sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Di Feo

TRINITAPOLI: LA SEZIONE LOCALE DELLA LEGA DI SALVINI SOSTIENE LA CANDIDATURA A SINDACO DI FRANCESCO DI FEO CANDIDANDO LA SEGRETARIA ANTONIO IODICE.

A Trinitapoli per le elezioni amministrative di giugno la Lega della sezione casalina sosterrà la candidatura di Francesco Di Feo Sindaco della lista civica Resilienza Trinitapolese.

Ad affermarlo è la segretaria del partito di Salvini, Antonia Iodice, a seguito di un incontro tenuto con il candidato sindaco di Feo e il segretario Provinciale della Lega nella Bat, Ruggiero Grimaldi.

Nei mesi precedenti tanti sono stati i confronti tra i dirigenti e i vari tesserati della segreteria cittadina, per giungere a questa decisione.

“Una scelta convinta – ci dice Antonia Iodice – che vede Francesco Di Feo, già sindaco per nove anni, l’uomo giusto per competenze e professionalità per cercare di guidare la città verso un progresso reale che era iniziato proprio negli anni della sua sindacatura.

Trinitapoli – continua la segreteria candidata nelle file della lista Resilienza Trinitapolese – è una città che ha tanto di meglio da offrire. Ci sono ottimi professionisti laboriosi, aziende all’avanguardia, un tessuto commerciale importante e un settore agricolo tra i primi della regione>>. Soddisfazione espressa anche dal segretario provinciale leghista Ruggiero Grimaldi, che è sicuro della candidatura di Antonia Iodice “la nostra candidata – ci dice Grimaldi-otterrà un risultato importante per il partito che rappresenta, suo personale e per la coalizione guidata dal candidato di Resilienza Trinitapolese l’avv. Francesco Di Feo”.

Michele Mininni

.