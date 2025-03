Manfredonia. Diritti umani: questi sconosciuti?

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Martedì 1⁰ Aprile alle ore 9.00 presso l’aula magna, il Liceo Galilei Moro di Manfredonia, con il patrocinio del Rotary Club e la gradita partecipazione della Presidente, avv. Patrizia Piemontese, invitano la cittadinanza all’incontro “Diritti Umani: questi sconosciuti”, un evento formativo e di grande importanza per la comunità. Relatori il dott. Francesco Rinaldi, neo magistrato, e il prof. Giandomenico Salcuni, docente di Diritto penale presso l’università di Foggia.

In un’epoca segnata da crescenti complessità sociali e globali, la riflessione e il dibattito sui diritti umani assumono un’importanza cruciale.

Comprendere, tutelare e promuovere questi diritti è fondamentale per costruire società più giuste, inclusive e pacifiche.

Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire la conoscenza di tali diritti, spesso dati per scontati, e per stimolare un dialogo costruttivo sulla loro attualità e sulle sfide che ancora ci attendono.