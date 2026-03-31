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AMMINISTRATIVE 2026 Amministrative 2026: voto il 24 e 25 maggio, ecco dove. Possibile ballottaggio a giugno

Si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario

Amministrative 2026: voto il 24 e 25 maggio, ecco dove. Possibile ballottaggio a giugno

Amministrative 2026: voto il 24 e 25 maggio, ecco dove. Possibile ballottaggio a giugno

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

FOGGIA – Si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio è già fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. A comunicarlo è la Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo, che ha trasmesso la circolare agli enti locali e agli uffici elettorali della provincia. La tornata elettorale interesserà numerosi Comuni del territorio provinciale, tra cui Accadia, Cagnano Varano, Candela, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Ordona, Rocchetta Sant’Antonio, San Giovanni Rotondo e Serracapriola.
La macchina organizzativa è già partita con una serie di adempimenti precisi. La revisione straordinaria delle liste elettorali prenderà il via martedì 7 aprile 2026, mentre entro giovedì 9 aprile dovranno essere affissi i manifesti di convocazione dei comizi elettorali.

Ulteriori passaggi sono fissati nei giorni successivi:
entro il 19 aprile la formazione degli elenchi degli elettori;
entro il 24 aprile gli aggiornamenti definitivi delle liste.

Particolare attenzione è richiesta anche per i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, che potranno partecipare al voto previa iscrizione nelle liste aggiunte entro il termine perentorio del 14 aprile 2026.

Dalla convocazione dei comizi elettorali scattano le norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione e il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale non indispensabile. Si tratta di disposizioni previste dalla legge sulla “par condicio”, che resteranno in vigore per tutta la durata della campagna elettorale. La Prefettura richiama inoltre l’attenzione sulle modalità di partecipazione al voto, comprese le disposizioni per il voto domiciliare degli elettori con gravi disabilità e le procedure per garantire la piena partecipazione dei cittadini.

A cura di Michele Solatia.

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