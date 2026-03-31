Un ponte artistico tra Cerignola e Livorno nel nome di Pietro Mascagni, il grande compositore che lega profondamente le due città. Da un lato Livorno, sua città natale, dall’altro Cerignola, città d’adozione dove visse anni decisivi e compose opere immortali come Cavalleria Rusticana.

Il Teatro Mercadante di Cerignola e la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno danno vita a un gemellaggio culturale che si concretizza nella coproduzione dello spettacolo “Soundtrack Mascagni”, in programma il 23 agosto al Mascagni Festival di Livorno e successivamente a Cerignola nella prossima stagione teatrale. Protagonisti saranno la voce narrante di Maurizio Nichetti, nei panni del Maestro, e le musiche dell’orchestra del Teatro Goldoni con i giovani della Mascagni Academy, in un racconto che esplora il legame tra la musica di Mascagni e il cinema.

L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto dell’assessora alla Cultura e vicesindaca di Cerignola Maria Dibisceglia e del direttore artistico del Mercadante Savino Zaba, in collaborazione con il direttore del Mascagni Festival Marco Voleri e l’assessora alla Cultura di Livorno Angela Rafanelli.

“Questo gemellaggio rappresenta molto più di una coproduzione teatrale – sottolinea Zaba –. Mascagni appartiene a entrambe le città: Livorno lo ha dato al mondo, Cerignola ne ha custodito l’anima più profonda. Raccontare insieme questa storia significa restituirla al pubblico nella sua completezza”.

Soddisfazione anche nelle parole di Dibisceglia: “Cerignola torna protagonista sulla scena culturale nazionale grazie al nome di Mascagni. Questo accordo dimostra come la cultura sappia unire territori lontani, rafforzando l’identità e valorizzando il nostro teatro come punto di riferimento nel panorama musicale e teatrale italiano”.