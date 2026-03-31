Cerignola, Suor Chiara festeggia 100 anni

Grande emozione all’Istituto San Vincenzo di Cerignola, dove Suor Chiara ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, celebrando un secolo di vita all’insegna della fede e della dedizione.

Nel momento del taglio della torta, la religiosa ha espresso gioia e gratitudine per il dono della vita e per il cammino vissuto come donna consacrata, ricordando con commozione tutto ciò che ha costruito, in particolare nella comunità cerignolana, dove è stata segno concreto di amore, servizio e presenza silenziosa.

Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità religiose e civili, tra cui il vescovo Fabio, il vicario generale mons. Vincenzo D’Ercole e fra Antonio Belpiede, insieme alle consorelle e a tante persone che negli anni hanno condiviso con lei un tratto di vita.

Il centenario di Suor Chiara rappresenta un simbolo di pace, speranza e testimonianza autentica, valori quanto mai preziosi oggi. Alla religiosa sono stati rivolti affettuosi auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che possa continuare a essere luce e punto di riferimento per la comunità.

Lo riporta lanotiziaweb.it.