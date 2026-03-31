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CERIGNOLA SUOR CHIARA Cerignola, Suor Chiara festeggia 100 anni

Grande emozione all’Istituto San Vincenzo di Cerignola, dove Suor Chiara ha raggiunto il traguardo dei 100 anni

Cerignola, Suor Chiara festeggia 100 anni

Cerignola, Suor Chiara festeggia 100 anni - Fonte Immagine: lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

Grande emozione all’Istituto San Vincenzo di Cerignola, dove Suor Chiara ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, celebrando un secolo di vita all’insegna della fede e della dedizione.

Nel momento del taglio della torta, la religiosa ha espresso gioia e gratitudine per il dono della vita e per il cammino vissuto come donna consacrata, ricordando con commozione tutto ciò che ha costruito, in particolare nella comunità cerignolana, dove è stata segno concreto di amore, servizio e presenza silenziosa.

Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità religiose e civili, tra cui il vescovo Fabio, il vicario generale mons. Vincenzo D’Ercole e fra Antonio Belpiede, insieme alle consorelle e a tante persone che negli anni hanno condiviso con lei un tratto di vita.

Il centenario di Suor Chiara rappresenta un simbolo di pace, speranza e testimonianza autentica, valori quanto mai preziosi oggi. Alla religiosa sono stati rivolti affettuosi auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che possa continuare a essere luce e punto di riferimento per la comunità.

Lo riporta lanotiziaweb.it.

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