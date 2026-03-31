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SCARICHI MANFREDONIA Che disastro! Scarichi illegali nella fogna a Manfredonia: stretta del sindaco contro le acque piovane abusive

Ordinanza urgente per tutelare impianti e salute pubblica

Che disastro! Scarichi illegali nella fogna a Manfredonia: stretta del sindaco contro le acque piovane abusive

Pioggia a Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 31 marzo 2026. Quando piove, il problema emerge. E non è solo l’acqua, ma dove finisce. A Manfredonia il sindaco interviene con un’ordinanza netta: vietato scaricare acque meteoriche nella rete fognaria nera. La decisione nasce dalle segnalazioni dell’Acquedotto Pugliese, che ha rilevato un afflusso anomalo durante eventi piovosi intensi. Un fenomeno che compromette il funzionamento del depuratore e altera gli equilibri biologici del sistema. La causa? Scarichi abusivi provenienti da cortili, pozzi luce, chiostrine e spazi privati.

Il provvedimento impone ai proprietari di immobili di eliminare gli allacciamenti irregolari entro 60 giorni. In caso contrario, scatteranno sanzioni da 25 a 500 euro, oltre a eventuali conseguenze più gravi. Non si tratta solo di una questione tecnica. In gioco ci sono ambiente, salute pubblica e sostenibilità del sistema fognario. L’ordinanza attiva anche una rete di controlli con forze dell’ordine e polizia locale. Un segnale chiaro: il fenomeno non sarà più tollerato.

È una battaglia silenziosa, quella contro gli scarichi abusivi. Invisibile ai più, ma decisiva per il funzionamento della città.

A cura di Michele Solatia.

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