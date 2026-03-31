Chi paga e chi evade: a Foggia il peso (ingiusto) della legalità

FOGGIA – I dati sulla povertà reddituale fotografano una realtà difficile per molti cittadini foggiani. Tuttavia, accanto alle statistiche ufficiali, esiste un elemento che spesso sfugge alle rilevazioni: l’economia sommersa. Un fenomeno diffuso che rischia di alterare la percezione reale del benessere economico del territorio. In una città dove il lavoro nero rappresenta ancora una componente significativa, le classifiche nazionali potrebbero non restituire un quadro del tutto fedele. Accade così che redditi dichiarati molto bassi convivano con entrate non tracciate, generando una distorsione evidente tra dati ufficiali e condizioni economiche effettive.

Il contrasto è particolarmente evidente in alcune categorie lavorative. Chi opera, ad esempio, nel trasporto pubblico locale o in altri settori completamente tracciati, percepisce ogni euro attraverso busta paga, senza possibilità di evasione. Una condizione che garantisce tutele e contributi, ma che spesso si traduce in un potere d’acquisto limitato rispetto a chi integra il proprio reddito con attività irregolari.

Non è raro, infatti, che lavoratori già occupati – nel pubblico o nel privato – svolgano una seconda attività in nero. Una pratica che crea una concorrenza sleale nei confronti di chi dispone di un solo reddito, regolare o meno, e che alimenta un sistema economico parallelo difficile da contrastare.

Alla base dell’evasione fiscale si intrecciano due dinamiche principali. Da un lato, la necessità: l’aumento del costo della vita e il peso della pressione fiscale spingono alcune famiglie a cercare entrate aggiuntive non dichiarate per arrivare a fine mese. Dall’altro lato, però, esiste anche una componente opportunistica: c’è chi evade per migliorare il proprio tenore di vita, arrivando talvolta a guadagnare più nel sommerso che nel lavoro regolare, al netto di contributi e tutele.

Ma il nodo centrale resta culturale. L’evasione fiscale, in territori dove è particolarmente diffusa, rischia di diventare una pratica socialmente tollerata. Un comportamento che mina il senso di comunità e il rispetto verso chi, invece, paga regolarmente le tasse. Il risultato è un paradosso sempre più evidente: il contribuente onesto si trova spesso nelle stesse condizioni economiche – se non peggiori – di chi evade.

Da qui nasce una riflessione: è necessario non solo reprimere, ma anche premiare. Incentivare la fedeltà fiscale potrebbe rappresentare una leva concreta per rafforzare il patto tra cittadini e istituzioni.

Tra le proposte avanzate emerge un’idea innovativa: anticipare a livello comunale o regionale i rimborsi fiscali derivanti dal modello 730. Un meccanismo che consentirebbe ai contribuenti di ricevere con maggiore tempestività le somme spettanti, anziché attendere i tradizionali tempi estivi.

In pratica, enti locali potrebbero farsi carico di erogare questi importi con cadenza trimestrale o quadrimestrale, recuperandoli successivamente attraverso il sistema fiscale nazionale. Una sorta di “730 territoriale”, che non sostituirebbe quello tradizionale ma ne anticiperebbe gli effetti economici.

Un intervento di questo tipo avrebbe un impatto immediato sulle famiglie, offrendo liquidità in tempi rapidi e contribuendo a ridurre il rischio di indebitamento o il ricorso a canali informali e pericolosi.