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Home // Attualità // Concorsi per infermieri e OSS in Puglia: procedure entro maggio, graduatoria a ottobre

CONCORSI INFERMIERI Concorsi per infermieri e OSS in Puglia: procedure entro maggio, graduatoria a ottobre

Entro maggio verranno avviate le procedure concorsuali per infermieri nella Asl di Bari e per operatori socio-sanitari al Policlinico di Foggia

Concorsi per infermieri e OSS in Puglia: procedure entro maggio, graduatoria a ottobre

Infermieri - Fonte Immagine non riferita al testo: ilgiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Attualità // Lavoro //

Buone notizie per chi aspettava opportunità professionali nel settore sanitario pugliese. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, ha annunciato che entro maggio verranno avviate le procedure concorsuali per infermieri nella Asl di Bari e per operatori socio-sanitari al Policlinico di Foggia, con graduatoria prevista per ottobre.

Parallelamente, entro poche settimane saranno pubblicati i dati relativi alla mobilità intraregionale tra le sei province pugliesi, permettendo agli operatori del comparto sanitario di avvicinarsi alle proprie residenze, migliorando così la qualità della vita e le condizioni lavorative.

L’annuncio è stato confermato in III Commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che ha sottolineato l’impegno della Regione e delle aziende sanitarie per rafforzare e rendere più efficiente il sistema sanitario pugliese, andando incontro alle esigenze dei lavoratori.

Sul fronte delle assunzioni locali, Sanitaservice della Asl di Foggia ha nominato le commissioni esaminatrici per gli avvisi pubblici di selezione indetti lo scorso 3 dicembre 2025, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza.

Tuttavia, la Regione Puglia aveva disposto la sospensione immediata di tutte le procedure di assunzione e incarichi esterni nelle sanità service aziendali, incluse consulenze, collaborazioni, somministrazioni di lavoro e appalti di servizi, in attesa di un coordinamento centralizzato e conforme alle direttive regionali.

Lo riporta foggiatoday.it.

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