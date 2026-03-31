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CONSIGLIO PROVINCIALE Consiglio Provinciale, al voto il 19 aprile: i candidati di Manfredonia

Il prossimo 19 aprile 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, con le operazioni di voto previste dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Consiglio Provinciale, al voto il 19 aprile: i candidati di Manfredonia

Consiglio Provinciale di Foggia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Foggia // Manfredonia //

Il prossimo 19 aprile 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, con le operazioni di voto previste dalle ore 08:00 alle ore 20:00 presso il seggio allestito nella sede della Provincia.

A indire ufficialmente la consultazione è stato il presidente in carica, Giuseppe Nobiletti, che ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, dando il via all’iter per il rinnovo dell’assemblea.

Tutta la documentazione e le informazioni utili sono disponibili nella sezione dedicata alla tornata elettorale.

Di seguito i candidati espressione della città di Manfredonia, suddivisi per liste:

Per la lista “Campo Largo per la Capitanata” sono in corsa Alfredo De Luca e Libero Palumbo.

Nella lista “La Provincia sei tu” figura il candidato Nicola Mangano.

Per “Insieme per la Capitanata” è candidato Gianpio Ognissanti.

Infine, per “Fratelli d’Italia” corre Vincenzo Di Staso.

Lo riporta ilsipontino.net.

2 commenti su "Consiglio Provinciale, al voto il 19 aprile: i candidati di Manfredonia"

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