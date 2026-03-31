Il prossimo 19 aprile 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, con le operazioni di voto previste dalle ore 08:00 alle ore 20:00 presso il seggio allestito nella sede della Provincia.
A indire ufficialmente la consultazione è stato il presidente in carica, Giuseppe Nobiletti, che ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, dando il via all’iter per il rinnovo dell’assemblea.
Tutta la documentazione e le informazioni utili sono disponibili nella sezione dedicata alla tornata elettorale.
Di seguito i candidati espressione della città di Manfredonia, suddivisi per liste:
Per la lista “Campo Largo per la Capitanata” sono in corsa Alfredo De Luca e Libero Palumbo.
Nella lista “La Provincia sei tu” figura il candidato Nicola Mangano.
Per “Insieme per la Capitanata” è candidato Gianpio Ognissanti.
Infine, per “Fratelli d’Italia” corre Vincenzo Di Staso.
Lo riporta ilsipontino.net.
2 commenti su "Consiglio Provinciale, al voto il 19 aprile: i candidati di Manfredonia"
Ente inutile e spartizione di poltrone di conseguenza spreco denaro pubblico
Oltre che a Manfredonia, qualcuno in particolare, farà acqua in Provincia.