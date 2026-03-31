Diga di San Giuliano, attivo il sistema idrico verso lo Jonico

Entra in funzione il nuovo sistema di approvvigionamento idrico dalla diga di San Giuliano verso il territorio jonico, frutto di una sinergia istituzionale tra Regione Puglia, Acque del Sud e i Consorzi di bonifica di Puglia e Basilicata. L’obiettivo è assicurare una gestione più efficiente delle risorse idriche e garantire continuità irrigua alle aree agricole.

L’acqua dell’invaso viene ora convogliata nella vasca di Girifalco e successivamente distribuita verso Ginosa e l’intero comparto agricolo jonico, permettendo di utilizzare risorse che altrimenti sarebbero andate disperse.

Si tratta di un intervento concreto di razionalizzazione ed efficientamento del sistema idrico, nato dalla necessità di valorizzare i volumi derivanti dalle operazioni di alleggerimento della diga. Un’azione che consente di evitare sprechi e sostenere le aziende agricole, in un contesto sempre più segnato dalla scarsità d’acqua.

Determinante è stata la richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia a quello della Basilicata, guidato da Giuseppe Musacchio, per destinare l’acqua alla vasca di Girifalco in vista della stagione irrigua. Una proposta accolta che oggi permette di recuperare e utilizzare volumi idrici preziosi.

Nel corso di un sopralluogo sul territorio, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli ha verificato il funzionamento del sistema, riscontrando efficienza delle condotte, pulizia dei canali e piena operatività delle infrastrutture. Presenti anche tecnici, amministratori locali e rappresentanti degli enti coinvolti.

“Abbiamo anticipato i tempi per la stagione irrigua, lavorando su monitoraggio degli invasi, controllo dei pozzi ed efficientamento delle reti”, ha dichiarato Paolicelli, sottolineando l’attivazione di una task force permanente per la gestione delle risorse idriche.

L’obiettivo, ha aggiunto l’assessore, è chiaro: mettere a regime una diga strategica e impedire che acqua preziosa venga dispersa, trasformando una criticità in un’opportunità attraverso una collaborazione concreta tra Puglia e Basilicata.

L’intervento rappresenta un passo importante verso una gestione moderna, condivisa e sostenibile dell’acqua, a sostegno dell’agricoltura e dell’intero territorio jonico.