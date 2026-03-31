Elisoccorso Foggia, gare e sospetti. “Funzionari ASL negli uffici della società”. Vuoti di memoria dei testi e procedure contestate - combo sq

FOGGIA – Un sistema complesso, tra esigenze sanitarie urgenti e procedure intricate, al centro del procedimento “Icaro” sull’elisoccorso in Capitanata.

Lo scorso 19 marzo 2026, nell’aula della I Sezione penale del Tribunale di Foggia, presieduta dal giudice Antonio Diella, si è consumata un’udienza con passaggi chiave del processo a carico dell’ingegnere Rita Acquaviva – difesa dagli avvocati Matteo Starace e Raul Pellegrini – , di esponenti della famiglia Pucillo (Roberto e Roberta Valentina, padre e figlia, entrambi difesi dall’avvocato Giulio Treggiari), legata alla società Alidaunia, di Costantino Quartucci – difeso dall’avvocato Raul Pellegrini -, di Antonio Apicella – difeso dall’avvocato Gianluca Ursitti (sostituito in udienza da Francesco Rizzitiello) – di Vitangelo Dattoli – difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala (sostituito da Matteo Starace) – di Salvatore D’Agostino – difeso dall’avvocato Enrico De Michele.

Parti civili: ASL Foggia – rappresentata dall’avvocato Aurelio Follieri – e Policlinico Ospedaliero Universitario di Foggia – rappresentato dall’avvocato Mario Malcangi (sostituito da Alessia Grimi).

Il dibattimento è stato aggiornato al 16 aprile 2026, ma non prima di aver messo a fuoco uno degli snodi centrali dell’inchiesta: la gestione della gara per il servizio di elisoccorso della ASL di Foggia.

A delineare uno scenario dai contorni sfumati è stata la testimonianza di un medico anestesista già responsabile sanitario del servizio di elisoccorso. Il teste ha riferito di aver visto, anni fa, alcuni funzionari della ASL recarsi presso la sede di Alidaunia, azienda di riferimento del settore, nel periodo in cui si stava predisponendo la nuova gara. Non ha però saputo indicare nomi né contenuti precisi degli incontri, limitandosi a ricostruzioni indirette: «Sapevo che erano della ASL e che si parlava della gara», ha dichiarato, ammettendo di non aver partecipato alle riunioni né di conoscerne con certezza i dettagli.

Un passaggio che lascia aperti interrogativi: contatti istituzionali fisiologici o interlocuzioni improprie con operatori privati? Su questo punto, la prova orale resta incerta, basata su percezioni e non su elementi diretti.

Piazzolla: “Gara complessa, servivano competenze tecniche”

Più strutturata la ricostruzione dell’ex direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, in carica dal 2015 al 2022. È lui a spiegare la genesi della nuova gara: il precedente affidamento, risalente al 2010-2011, era ormai in scadenza e si rendeva necessario un nuovo bando. L’incarico fu affidato all’Area Patrimonio, guidata dal dirigente Massimo Raponi. Ma la procedura si rivelò subito complessa. Secondo Piazzolla, mancavano competenze tecniche specifiche per definire il capitolato di una gara altamente specialistica: «Serviva un supporto tecnico per stabilire standard, tipologie di elicotteri e allestimenti HEMS», ha chiarito.

Da qui la decisione di affiancare un supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), per un costo di “circa 10mila euro”. Tuttavia, l’intervento dell’ANAC portò a rilievi procedurali e alla necessità di rivedere la gara, determinando una fase di stallo.

A seguito delle criticità emerse, Raponi chiese di essere sollevato dall’incarico. Una scelta che lo stesso Piazzolla ha definito motivata da una perdita di fiducia nella procedura dopo le contestazioni dell’Autorità anticorruzione. Il teste ha quindi ricostruito il passaggio di consegne: l’incarico venne affidato all’ingegner Rita Acquaviva, responsabile dell’Area Tecnica, pur in assenza – secondo lo stesso Piazzolla – di specifiche competenze nel settore elicotteristico.

Una scelta, ha sottolineato, dettata dalla necessità: «Le altre aree non avevano competenze. Era una scelta obbligata».

Sentito anche il dirigente Massimo Raponi, che ha ribadito le difficoltà incontrate nella predisposizione della gara. Secondo la sua ricostruzione, il problema principale era la mancanza di competenze tecniche per definire il capitolato: «Il cuore della gara richiedeva conoscenze specialistiche che io non possedevo». Prima di ricorrere a consulenze esterne, Raponi tentò diverse strade: contatti con soggetti aggregatori regionali, richieste di supporto a enti come ENAC, ENAV e Aeronautica Militare. Tentativi che, in larga parte, non produssero risultati concreti.

La scelta finale fu quindi quella di attivare un supporto esterno al RUP. Ma proprio questa procedura finì nel mirino delle contestazioni e contribuì alla sua decisione di astenersi dall’incarico nel febbraio 2019.

Sul fondo del processo emerge anche il contesto territoriale: un’area vasta e difficile, tra Gargano, Monti Dauni e isole Tremiti, dove l’elisoccorso rappresenta un servizio essenziale. «Un servizio salvavita che non poteva essere interrotto», ha ribadito Piazzolla, spiegando le pressioni interne per accelerare la nuova gara, anche in regime di prorogadel precedente contratto.

L’udienza si è chiusa con la rinuncia ad alcuni testimoni e la calendarizzazione delle prossime audizioni, tra cui esponenti dell’Aeronautica Militare e altri tecnici. Il Tribunale ha rinviato il procedimento al 16 aprile 2026.