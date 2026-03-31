Il Comune avvia una procedura aperta per la gestione del CAV “Carmela Morlino”. Previsto un accordo quadro con un unico operatore economico. Servizio strategico per il contrasto alla violenza di genere.

Il Comune di Foggia avvia una nuova procedura di gara per garantire la continuità e il potenziamento del Centro Antiviolenza “Carmela Morlino”, struttura fondamentale nella rete territoriale di supporto alle donne vittime di violenza. Con una determinazione dirigenziale dell’Area Servizi alla Persona, l’amministrazione ha disposto l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio per una durata di 36 mesi. ’intervento si inserisce nel quadro delle politiche sociali nazionali e regionali, che riconoscono la violenza di genere come una grave violazione dei diritti umani, richiamando strumenti internazionali come la Convenzione di Istanbul e le strategie di contrasto adottate a livello statale e pugliese.

L’obiettivo è assicurare la continuità operativa del centro, rafforzando un servizio considerato essenziale per la tutela delle donne e dei minori coinvolti. Il Centro Antiviolenza “Morlino”, infatti, rappresenta un presidio fondamentale per l’accoglienza, il sostegno psicologico e l’accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza.

La gara prevede la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, selezionato attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. L’importo complessivo stimato per l’intervento è pari a circa 386mila euro, con una base d’asta di oltre 349mila euro, al netto dell’IVA, distribuiti su tre anni di attività. Il contratto non vincola l’amministrazione all’utilizzo dell’intero importo, ma stabilisce un tetto massimo di spesa, lasciando margine alla definizione dei servizi attraverso specifici ordini nel corso dell’esecuzione.

La procedura sarà gestita tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, alla quale il Comune ha aderito per garantire maggiore trasparenza e standardizzazione nelle gare pubbliche. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro interno, con funzioni tecniche e amministrative a supporto del Responsabile unico del progetto (RUP), individuato nel funzionario Piergiorgio Lofoco.

Il provvedimento si colloca nell’ambito del Piano Sociale di Zona e delle politiche regionali, che prevedono il consolidamento dei Centri Antiviolenza come strumenti chiave per l’assistenza alle vittime. La Regione Puglia, infatti, ha più volte ribadito la necessità di rafforzare questi servizi, anche attraverso standard qualitativi uniformi a livello nazionale e un’integrazione sempre più stretta con i servizi sanitari e sociali. Con l’avvio della gara, il Comune punta a garantire continuità e qualità al servizio, in un contesto in cui la domanda di supporto resta elevata e richiede risposte strutturate e professionali. L’affidamento triennale consentirà di programmare interventi più stabili, rafforzando la rete territoriale di protezione e contribuendo a rendere più efficace il sistema di contrasto alla violenza di genere.