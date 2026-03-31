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FOGGIA SPACCAVETRI Foggia, raid dello ‘spaccavetri’ in piazza Pavoncelli: fugge con la spesa

L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di lunedì 30 marzo in piazza Pavoncelli, nei pressi del Centro Igiene

Foggia, raid dello ‘spaccavetri’ in piazza Pavoncelli: fugge con la spesa

Foggia, spaccavetri - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

La pioggia non ha fermato l’ultimo raid dello ‘spaccavetri’ che sta da settimane creando danni e disagi agli automobilisti di Foggia. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di lunedì 30 marzo in piazza Pavoncelli, nei pressi del Centro Igiene.

Il malvivente ha approfittato di una breve sosta dell’auto, circa mezz’ora, per distruggere il finestrino lato passeggero e rubare una busta contenente generi alimentari del valore di poche decine di euro.

Questo episodio si aggiunge alla lunga lista di auto danneggiate in città, con stesso metodo, in via della Repubblica, via Rosati, via Da Zara e altre zone. Per l’accaduto è prevista la presentazione di una denuncia alle forze dell’ordine.

Lo riporta foggiatoday.it.

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