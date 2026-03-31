Venerdì Santo, 3 aprile 2026 alle ore 18.30, l’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, presiederà la Via Crucis cittadina, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione religiosa locale.
Il rito, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Missionario Diocesano, sarà dedicato anche al ricordo dei missionari martiri, offrendo un momento di preghiera e riflessione per tutta la comunità.
Al termine della celebrazione, in piazza XX Settembre, l’arcivescovo rivolgerà un messaggio alla città, seguito dalla benedizione finale. Subito dopo si terrà il tradizionale “incontro” tra il simulacro dell’Addolorata e quello del Santo Sepolcro, a cura delle confraternite.
L’accesso dei fedeli alla piazza sarà consentito a partire dalle ore 18.00, con ingressi suddivisi per settori:
via Angiolillo e vicolo Palazzo per il settore 2, corso Garibaldi lato Palazzo Dogana per il settore 3, corso Garibaldi lato via Dante per il settore 4.
L’ingresso da corso Cairoli sarà riservato alle persone con disabilità in carrozzina, accompagnatori e stampa.