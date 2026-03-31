Andria – Il Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Trani, ha disposto misure cautelari nei confronti di 15 cittadini cerignolani ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. L’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Barletta.

Alle prime ore di martedì 31 marzo, su ordine della Procura, le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive: 12 persone sono state portate in carcere e 3 poste agli arresti domiciliari. L’indagine della Squadra Mobile di Andria, coordinata dalla Procura di Trani, ha ricostruito un sodalizio criminale attivo nella provincia BAT dal giugno 2025, dedito a furti di autovetture con modalità sofisticate.

Secondo gli investigatori, le “batterie” operative erano in grado di rubare fino a 7 veicoli al giorno, trasportarli in campagna per lo smontaggio e, successivamente, dare alle fiamme le carcasse per cancellare ogni traccia del reato. I pezzi smontati venivano poi trasportati a Cerignola, dove autoparchi e autodemolitori compiacenti li imballavano e li reintroducevano sul mercato. Durante le indagini sono stati rinvenuti interi box con migliaia di componenti di auto rubate pronti per la vendita.

L’operazione rappresenta un colpo significativo alla criminalità predatoria nella provincia BAT, confermando la continua attività della Polizia di Stato nel contrasto dei furti di autovetture.

Si precisa che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.