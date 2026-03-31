Gal Puglia, Paolicelli: “Le risorse devono tradursi in risultati concreti”

L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha convocato ieri, 30 marzo, i Gruppi di Azione Locale (Gal) e la struttura tecnica dell’assessorato per avviare un coordinamento stabile volto a rendere più efficace l’azione sui territori e evitare dispersioni di risorse.

Al centro dell’incontro, la necessità di rafforzare il ruolo dei Gal come strumenti concreti di sviluppo territoriale, soprattutto nei settori dell’agricoltura e del turismo. “I Gal non possono essere soltanto contenitori amministrativi: devono diventare strumenti concreti di sviluppo territoriale. Le risorse non si devono sprecare, vanno utilizzate bene, velocemente e in maniera utile per le comunità locali e per le imprese,” ha sottolineato Paolicelli.

È emerso l’indirizzo di creare un coordinamento stabile tra Gal e assessorato, per uniformare le azioni sui territori e garantire una visione comune. Le sedi dei Gal potranno diventare punti di riferimento per promuovere bandi e misure dell’assessorato, supportando gli operatori locali e gestendo esigenze operative quotidiane.

Tra i temi principali discussi:

Bandi per i giovani , fondamentali per il ricambio generazionale e il futuro dell’agricoltura.

, fondamentali per il ricambio generazionale e il futuro dell’agricoltura. Investimenti non agricoli , con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia in una fase di aumento dei costi produttivi.

, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia in una fase di aumento dei costi produttivi. Xylella, con attenzione al reimpianto e al coinvolgimento dei piccoli proprietari e hobbisti.

Il direttore del Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, ha ricordato che le risorse disponibili per i Gal ammontano a circa 118 milioni di euro, di cui:

43 milioni destinati alla diversificazione delle attività agricole e alla nascita di startup non agricole

27 milioni per infrastrutture rurali

8 milioni per la promozione dei prodotti agricoli di qualità

Paolicelli ha concluso sottolineando l’urgenza di trasformare le risorse in risultati concreti: “Non possiamo permetterci ritardi, frammentazioni o fondi lasciati fermi. I Gal hanno una funzione importante e devono esercitarla fino in fondo. La Regione coordina e accompagna, ma ora serve più concretezza, più presenza sui territori e capacità di trasformare le opportunità in sviluppo reale.”