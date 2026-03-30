Nuovi sviluppi emergono sull’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione “Report”. A rivelarli è Massimo Giletti, che nel corso della puntata odierna de “Lo stato delle cose”, in onda su Rai3, annuncia importanti novità investigative che potrebbero imprimere una svolta decisiva al caso.

“In questi minuti ho ricevuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l’attentato avvenuto sotto la sua abitazione”, afferma Giletti in un’anticipazione della trasmissione. Il riferimento è all’episodio della notte del 16 ottobre scorso, quando l’auto del giornalista fu presa di mira con un ordigno esplosivo mentre era parcheggiata davanti alla sua villetta a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma.

Secondo quanto ricostruito, ignoti avrebbero collocato l’esplosivo sotto il veicolo, provocando una violenta deflagrazione. “Qualcuno arriva, piazza dell’esplosivo sotto l’auto di Ranucci e scatena l’inferno”, sottolinea Giletti, ripercorrendo una vicenda che sin da subito è stata affidata al pool antimafia della Procura di Roma.

Le indagini, fin dalle prime fasi, si sono concentrate su diverse piste. In un primo momento si era parlato dell’utilizzo di una Panda nera e di materiale esplosivo di tipo plastico. Tuttavia, secondo le nuove informazioni anticipate dal conduttore, tali elementi sarebbero stati esclusi. “Si è parlato di una Panda nera, si è parlato di plastico: né uno né l’altro”, precisa Giletti.

La ricostruzione aggiornata indica infatti che il veicolo utilizzato dagli attentatori sarebbe diverso da quello inizialmente ipotizzato, mentre l’esplosivo impiegato non sarebbe di tipo plastico, ma probabilmente proveniente da una cava. Un dettaglio che potrebbe orientare ulteriormente le indagini verso contesti specifici legati alla disponibilità di materiali esplodenti.

Ma l’aspetto più rilevante riguarda la matrice dell’attentato. Secondo quanto annunciato, gli autori sarebbero riconducibili alla camorra. “La notizia importante che daremo stasera è che gli autori dell’attentato appartengono alla camorra”, afferma Giletti. Gli esecutori, sempre secondo queste informazioni, sarebbero partiti dalla Campania, avrebbero raggiunto il litorale romano per compiere l’azione e sarebbero poi rientrati nella loro regione subito dopo l’attentato.

Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un salto di qualità nell’inquadramento dell’episodio, suggerendo un’azione organizzata e pianificata da ambienti criminali strutturati. Resta ora da chiarire il movente e gli eventuali mandanti, elementi su cui la magistratura continua a lavorare nel massimo riserbo.

Lo riporta l’Ansa.