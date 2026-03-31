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MONDIALI Italia, incubo senza fine: fuori dai Mondiali per la terza volta. La Bosnia passa ai rigori

Al triplice fischio, è esplosa la gioia dei giocatori bosniaci, accolti da un boato, mentre per l’Italia sono arrivati prima fischi e poi applausi

Italia, incubo senza fine: fuori dai Mondiali per la terza volta. La Bosnia passa ai rigori

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
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Un’altra notte amara per il calcio italiano. La Nazionale azzurra fallisce ancora l’appuntamento con la Coppa del Mondo, uscendo sconfitta nella finale dei play-off contro la Bosnia dopo la lotteria dei calci di rigore (5-2). È la terza esclusione consecutiva dal torneo iridato, un dato che pesa come un macigno sulla storia del movimento calcistico nazionale.

La partita si era messa inizialmente sui binari giusti per l’Italia, capace di trovare il vantaggio nel primo tempo con Moise Kean, bravo a concretizzare una delle poche occasioni nitide costruite dagli uomini del commissario tecnico. Ma l’equilibrio del match è stato spezzato nel finale della prima frazione, quando Alessandro Bastoni è stato espulso al 42’, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica.

Nella ripresa, la Bosnia ha alzato il ritmo e trovato il pareggio, trascinando la sfida prima ai tempi supplementari e poi ai rigori, dopo che il risultato è rimasto inchiodato sull’1-1.

Dal dischetto, la pressione ha giocato un ruolo decisivo. Gli errori di Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante hanno spalancato la strada agli avversari, freddi e precisi nelle conclusioni. giAl triplice fischio, è esplosa la oia dei giocatori bosniaci, accolti da un boato, mentre per l’Italia sono arrivati prima fischi e poi applausi, segno di una delusione profonda ma anche della vicinanza del pubblico.

Per l’Italia si tratta di una nuova, pesantissima battuta d’arresto, che impone riflessioni urgenti sul presente e sul futuro del calcio azzurro.

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