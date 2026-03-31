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MANFREDONIA PIAO Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: “La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino”

Il Piano segna un inversione di tendenza nella gestione della pianta organica dell’ente, aggiungendosi alle 15 assunzioni già effettuate nell’ultimo anno e mezzo

Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: "La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino"

Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Sara Delle Rose, Assessora al Personale del Comune di Manfredonia, ha commentato con soddisfazione l’approvazione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, evidenziando come l’obiettivo principale sia rafforzare la Polizia Locale e potenziare i servizi tecnici e amministrativi della città. Il provvedimento, ora all’esame della Cosfel, rappresenta per un passo decisivo per garantire risposte più rapide ai cittadini e valorizzare il personale comunale.

Secondo Delle Rose, il Piano segna un inversione di tendenza nella gestione della pianta organica dell’ente, aggiungendosi alle 15 assunzioni già effettuate nell’ultimo anno e mezzo, e supera i limiti imposti dal piano di riequilibrio finanziario.

L’Assessora ha sottolineato i tre obiettivi principali del Piano:

  • Potenziare il corpo di Polizia Locale e l’area tecnica/amministrativa.
  • Valorizzare il merito attraverso progressioni di carriera.
  • Investire l’avanzo di bilancio per estendere gli orari dei dipendenti part-time e attivare nuove assunzioni a tempo determinato.

Delle Rose ha anche spiegato l’inserimento di nuovi professionisti nei settori chiave della città:

  • Sicurezza: un nuovo Dirigente per la Polizia Locale.
  • Servizi al cittadino: 5 istruttori amministrativi/contabili e 1 istruttore amministrativo con 2 specialisti amministrativi/tecnici.
  • Inclusione e analisi: 2 operatori esperti (categorie protette) e 1 esperto di economia e statistica.

L’Assessora ha sottolineato che investire sulle persone significa migliorare la qualità dei servizi, garantire maggiore dignità ai dipendenti e mantenere gli uffici sempre aperti alla comunità. Ha aggiunto che il Piano prevede anche un aumento delle ore di lavoro per il personale già in servizio, valorizzando l’esperienza e il merito dei professionisti comunali.

Sara Delle Rose ha concluso affermando che grazie a questo provvedimento, Manfredonia rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino, con una chiara attenzione alla valorizzazione delle risorse umane.

Lo riporta su Facebook, Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: “La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino”"

  1. Se arriveranno Delle Rose… fioriranno.
    Per aspera ad astra… noi comunque speriamo sempre… consapevoli che le stelle stanno in cielo, mentre sulla terra c’è tanto da fare e questo da parecchio tempo… ma a quanto pare in questi ultimi tempi la situazione peggiora sempre di più… basta guardarsi attorno.

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