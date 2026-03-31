Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: "La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino"

Sara Delle Rose, Assessora al Personale del Comune di Manfredonia, ha commentato con soddisfazione l’approvazione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, evidenziando come l’obiettivo principale sia rafforzare la Polizia Locale e potenziare i servizi tecnici e amministrativi della città. Il provvedimento, ora all’esame della Cosfel, rappresenta per un passo decisivo per garantire risposte più rapide ai cittadini e valorizzare il personale comunale.
Secondo Delle Rose, il Piano segna un inversione di tendenza nella gestione della pianta organica dell’ente, aggiungendosi alle 15 assunzioni già effettuate nell’ultimo anno e mezzo, e supera i limiti imposti dal piano di riequilibrio finanziario.
L’Assessora ha sottolineato i tre obiettivi principali del Piano:
- Potenziare il corpo di Polizia Locale e l’area tecnica/amministrativa.
- Valorizzare il merito attraverso progressioni di carriera.
- Investire l’avanzo di bilancio per estendere gli orari dei dipendenti part-time e attivare nuove assunzioni a tempo determinato.
Delle Rose ha anche spiegato l’inserimento di nuovi professionisti nei settori chiave della città:
- Sicurezza: un nuovo Dirigente per la Polizia Locale.
- Servizi al cittadino: 5 istruttori amministrativi/contabili e 1 istruttore amministrativo con 2 specialisti amministrativi/tecnici.
- Inclusione e analisi: 2 operatori esperti (categorie protette) e 1 esperto di economia e statistica.
L’Assessora ha sottolineato che investire sulle persone significa migliorare la qualità dei servizi, garantire maggiore dignità ai dipendenti e mantenere gli uffici sempre aperti alla comunità. Ha aggiunto che il Piano prevede anche un aumento delle ore di lavoro per il personale già in servizio, valorizzando l’esperienza e il merito dei professionisti comunali.
Sara Delle Rose ha concluso affermando che grazie a questo provvedimento, Manfredonia rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino, con una chiara attenzione alla valorizzazione delle risorse umane.
Lo riporta su Facebook, Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia.
1 commenti su "Manfredonia, approvato il PIAO 2026-2028. Delle Rose: “La città rafforza sicurezza, efficienza amministrativa e servizi al cittadino”"
Se arriveranno Delle Rose… fioriranno.
Per aspera ad astra… noi comunque speriamo sempre… consapevoli che le stelle stanno in cielo, mentre sulla terra c’è tanto da fare e questo da parecchio tempo… ma a quanto pare in questi ultimi tempi la situazione peggiora sempre di più… basta guardarsi attorno.