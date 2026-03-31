Manfredonia, palo sul molo di ponente: Galli attacca il Comune “Va rimosso subito, autorizzazione da annullare”

MANFREDONIA — “Un pugno nello stomaco per la città”. Così Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia, definisce l’impianto di telecomunicazioni installato sul molo di ponente, alto circa trenta metri, finito al centro delle polemiche per il suo impatto paesaggistico.

“Il Comune ha sbagliato clamorosamente — dichiara Galli — perché quell’impianto non poteva essere autorizzato in un’area così pregiata dal punto di vista paesaggistico”.

Il consigliere richiama anche l’intervento della Regione Puglia, che avrebbe chiesto al Comune di annullare il provvedimento di assenso del 6 agosto 2025. “È la stessa Regione, con una relazione articolata di sei pagine, a certificare che quell’autorizzazione non andava concessa”, sottolinea.

Per Galli si tratta di una bocciatura netta dell’operato dell’amministrazione: “Quel palo è inguardabile e non doveva essere posizionato in quella zona. Ora serve l’immediata rimozione”.

Nel mirino del consigliere finiscono sindaco, assessori e uffici comunali: “Nonostante i numerosi appelli, si è scelto di ignorare le richieste di cittadini e soggetti interessati per ristabilire la legalità”.

“È stato necessario l’intervento della Regione — aggiunge — per intimare al Comune di correggere una scelta palesemente illegittima”.

Infine, l’affondo politico: “Una città come Manfredonia non può essere amministrata senza metodo e senza attenzione. La legalità non può restare un principio vuoto: va praticata con l’esempio”.