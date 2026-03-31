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MANFREDONIA SENIOR PARK Manfredonia. Senior Park, variante ai lavori: più verde e arredi, ma i costi restano invariati

Adeguamenti tecnici in corso d’opera per il giardino pubblico: aumento interno al quadro economico

Manfredonia. Senior Park, variante ai lavori: più verde e arredi, ma i costi restano invariati

Senior Park - Fonte Immagine: ilsipontin.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 31 marzo 2026. Non è un aumento dei costi, ma un cambio di passo nel progetto. Il Comune di Manfredonia ha approvato la perizia di variante per il completamento del “Senior Park”, il giardino pubblico destinato a diventare uno dei nuovi spazi urbani della città. La modifica nasce direttamente dal cantiere. Durante gli scavi e le lavorazioni, sono emerse condizioni del terreno diverse da quelle previste, rendendo necessarie alcune rettifiche tecniche. Nulla di straordinario, ma sufficiente per rimettere mano al progetto e migliorarne anche l’impatto estetico e funzionale.

Tra le novità: nuove alberature lungo l’asse principale, pacciamature nelle aiuole, sedute aggiuntive. Interventi che vanno nella direzione di un parco più fruibile e coerente dal punto di vista paesaggistico. Dal punto di vista economico, la variante comporta un incremento dei lavori di oltre 28mila euro e circa 5.600 euro per servizi tecnici. Tuttavia, la spesa complessiva dell’opera resta invariata, ferma a circa 190mila euro. Le risorse vengono infatti recuperate all’interno delle somme già stanziate per imprevisti ed economie di gara.

È questo il punto chiave dell’operazione: nessun aumento per le casse pubbliche, ma una rimodulazione interna per migliorare il risultato finale.

La normativa consente questo tipo di interventi quando le modifiche non sono sostanziali e non alterano la natura del progetto. E in questo caso, l’impianto originario resta intatto: un parco urbano destinato alla socialità, alla fruizione lenta, alla qualità dello spazio pubblico. La variante sarà ora eseguita dalla stessa impresa già incaricata dei lavori, senza necessità di nuove gare. Un elemento che garantisce continuità operativa e tempi più rapidi. Il Senior Park, insomma, cambia senza cambiare davvero: stesso progetto, ma più ricco. E soprattutto senza pesare ulteriormente sul bilancio pubblico.

A cura di Michele Solatia.

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