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Home // Cronaca // Peschici. “Distretto Socio Sanitario 53 e Regione insieme per garantire la salute sul Gargano”

DISTRETTO SOCIO SANITARIE 53 Peschici. “Distretto Socio Sanitario 53 e Regione insieme per garantire la salute sul Gargano”

Negli ultimi mesi, il Comune di Peschici ha partecipato a diversi tavoli con Regione, ASL e con la presenza dei sindacati dei medici convenzionati

Peschici, allarme sanità: il sindaco D’Arenzo chiede il riconoscimento di “zona disagiata”

ph ReteGaragano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //
Il Comune di Peschici informa la cittadinanza che, nella giornata odierna, presso la sede della Regione a Bari, si è svolto un tavolo istituzionale sulla sanità, richiesto dai Sindaci del Distretto 53 (Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, Carpino e Isole Tremiti).
La convocazione dell’incontro è stata proposta dal Presidente del Distretto 53, Avv. Raffaele Sciscio, Sindaco di Vico del Gargano, a seguito di una riunione dello stesso Distretto avvenuta alcune settimane fa, nella quale erano già emerse le principali criticità del sistema sanitario territoriale, nonché la grave carenza della reperibilità dei medici di base a Peschici, con Peschici attualmente classificata come zona carente e senza risposte agli avvisi pubblici della ASL affinché si potesse reperire un medico di medicina generale.
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Direttore Antonio Nigri e la Dott.ssa Cinzia Picca Luca, Direttrice del Distretto, la Consigliera regionale Rossella Falcone e l’Assessore al Turismo Grazia Maria Starace. Per il Comune di Peschici erano presenti il Sindaco Luigi D’Arenzo e l’Assessore Leonardo Di Miscia, insieme ai Sindaci Giuseppe Nobiletti (Vieste) e Carmine D’Anelli
(Rodi Garganico).
Il tavolo ha affrontato la questione della carenza di medici e personale sanitario sul territorio del Gargano, sia in vista dell’emergenza estiva, sia per garantire una copertura adeguata durante tutto l’anno.
Negli ultimi mesi, il Comune di Peschici ha partecipato a diversi tavoli con Regione, ASL e con la presenza dei sindacati dei medici convenzionati, contribuendo attivamente alla ricerca di soluzioni efficaci e condivise per il reperimento di personale sanitario e medici di base.
Il Comune di Peschici ringrazia l’Assessore regionale Donato Pentassuglia per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del territorio, auspicando un proficuo proseguimento della collaborazione.
Peschici, lì 31/03/2026 – Il Sindaco, Geom. Luigi D’arenzo, e l’amministrazione comunale.

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