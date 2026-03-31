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PUGILATO SANSEVERESE Pugilato sanseverese in festa: due ori e un bronzo per l’Accademia Mastrodonato

Un tris di medaglie e prestazioni di altissimo livello segnano il successo dell’A.S.D. Accademia Pugilistica Michele Mastrodonato ai Campionati Regionali Under 19

Pugilato sanseverese in festa: due ori e un bronzo per l’Accademia Mastrodonato

A.S.D. Accademia Pugilistica Michele Mastrodonato - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
San Severo // Sport //

Un tris di medaglie e prestazioni di altissimo livello segnano il successo dell’A.S.D. Accademia Pugilistica Michele Mastrodonato ai Campionati Regionali Under 19, conclusi ieri a Terlizzi sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana. Due ori, un bronzo e un match fuori torneo da applausi confermano la supremazia del pugilato sanseverese in Puglia.

A conquistare l’oro regionale sono stati Gabriele Perna, autore di due vittorie prima del limite grazie a potenza e tecnica eccezionali, e Maya Calzolaio, che ha saputo mantenere lucidità e determinazione in una finale difficile e combattuta, imponendo il suo stile e assicurandosi il titolo. La medaglia di bronzo è andata a Cristiano Presutto, sconfitto in semifinale solo ai punti da un avversario più esperto, dopo una prova intensa e combattuta.

Leonardo Lavella si è distinto in un match fuori torneo, affrontando un avversario con esperienza tripla rispetto alla sua. Nonostante il divario, ha messo in seria difficoltà l’avversario fino all’ultima campanella, confermando il livello tecnico elevatissimo dell’Accademia Mastrodonato.

“Questi risultati sono il frutto dei sacrifici quotidiani dei ragazzi in palestra,” commenta Michele Mastrodonato, tecnico ed ex olimpionico di Seoul ’88. “Portare il nome di San Severo in cima alla regione è motivo di grande orgoglio e dimostra che lo sport può costruire percorsi di vita sani e vincenti.”

Ora lo sguardo è già rivolto agli Interregionali, mentre il 15 maggio, in occasione della Festa del Soccorso, l’Accademia porterà il ring in piazza per una manifestazione aperta alla città, promettendo grandi emozioni per tutti gli appassionati.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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