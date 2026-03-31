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PUGLIA GARGANO Puglia Gargano, rischio alto meteo: Protezione Civile lancia l’allarme

Il bollettino nazionale segnala un peggioramento rapido. Puglia tra le regioni più esposte

Puglia Gargano, rischio alto meteo: Protezione Civile lancia l’allarme

Mareggiata - ph Centro Meteo Emilia Romagna

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Il tempo cambia, e lo fa in fretta. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro: dall’allerta gialla di oggi si passerà a condizioni molto più critiche nelle prossime ore. Per la giornata del 31 marzo è prevista una criticità ordinaria, con fenomeni diffusi ma contenuti. Ma è il giorno successivo, il 1° aprile, a preoccupare: scatta l’allerta rossa in alcune aree del Paese e arancione in diverse zone, compresa la Puglia. Le mappe (pagine centrali del bollettino) mostrano un’Italia divisa: mentre il Nord resta in gran parte stabile, il Sud si colora progressivamente di giallo, arancione e rosso.

Il rischio principale riguarda fenomeni idrogeologici e temporali intensi, con possibili allagamenti e criticità locali. Il sistema di allertamento nazionale funziona come una catena: le regioni segnalano, il Centro Funzionale Centrale elabora e diffonde. Un meccanismo che serve ad anticipare gli scenari e attivare le risposte. Ma come sempre, tra previsione e realtà resta una variabile: il territorio. Ed è proprio nei contesti più fragili che le piogge possono trasformarsi in emergenza. Per questo, l’invito è alla prudenza. Perché le allerte non sono solo colori. Sono avvisi. E, a volte, anticipazioni di ciò che sta per accadere.

A cura di Michele Solatia.

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