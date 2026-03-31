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48 ORE SUPER FOGGIA Ultramaratona: tre atleti foggiani riscrivono la storia dello sport azzurro alla 48 Ore. Ecco chi sono

Tre storie di sacrificio, resistenza e passione che portano la Capitanata sotto i riflettori internazionali

Tre storie di sacrificio, resistenza e passione che portano la Capitanata sotto i riflettori internazionali

Tre storie di sacrificio, resistenza e passione che portano la Capitanata sotto i riflettori internazionali

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

Capitanata protagonista sulla scena mondiale dell’ultramaratona: tre atleti foggiani riscrivono la storia dello sport azzurro alla 48 Ore.

Antonio Grieco, Vincenzo Grieco e Angelo Leone hanno portato in alto i colori italiani e della provincia di Foggia al Campionato del Mondo di Ultramaratona 48 Ore, conquistando risultati straordinari che segnano una pagina indelebile per il territorio.

Prestazione eccezionale per Antonio Grieco, capace di percorrere 267 chilometri in 48 ore. Un risultato che gli vale il titolo di Campione Italiano e un prestigioso quarto posto mondiale di categoria, sfiorando il podio per pochissimo, alle spalle del nuovo campione del mondo.

Impresa sfiorata anche per Vincenzo Grieco, autore di una gara straordinaria da 239 chilometri. L’atleta foggiano conquista il secondo posto, laureandosi vice campione del mondo e vice campione italiano di categoria, a un passo da un traguardo storico.

Grande determinazione anche per Angelo Leone, che chiude la sua prova con 201 chilometri percorsi. Un risultato che gli vale il 15° posto mondiale e il quinto posto italiano di categoria, sfiorando il podio nazionale dopo una gara combattuta fino all’ultimo.

Tre storie di sacrificio, resistenza e passione che portano la Capitanata sotto i riflettori internazionali, confermando il valore e la tenacia degli atleti foggiani nel panorama dell’ultramaratona mondiale.

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