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VIDEOSORVEGLIANZA MANFREDONIA Videosorveglianza, progetto da 213mila euro: Manfredonia punta su sicurezza e tecnologia

Finanziamento ministeriale per rafforzare il controllo del territorio con sistemi avanzati

Videosorveglianza, progetto da 213mila euro: Manfredonia punta su sicurezza e tecnologia

Videosorveglianza - Fonte Immagine: inprimanews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

La sicurezza urbana passa sempre più dalla tecnologia. E Manfredonia sceglie di investire in questa direzione con un progetto da oltre 213mila euro per l’integrazione del sistema di videosorveglianza.
Il finanziamento arriva dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del programma “POC Legalità 2014-2020”, e punta a rafforzare il controllo del territorio attraverso strumenti avanzati: telecamere ad alta risoluzione, lettura targhe, software di analisi e reti di collegamento. L’obiettivo è chiaro: prevenire fenomeni di criminalità e degrado, soprattutto nelle aree più sensibili della città.

Il progetto, ora approvato nella sua versione esecutiva, prevede un investimento articolato: circa 150mila euro per lavori e sicurezza, oltre 43mila per spese tecniche e altre voci, più IVA.

Non solo installazione, ma anche gestione futura. Il Comune si impegna infatti a sostenere i costi di manutenzione per almeno cinque anni, stimati in circa 25mila euro annui.

La gara sarà affidata tramite piattaforma MePA, con criterio del minor prezzo. Una procedura che punta a coniugare rapidità e contenimento della spesa.

Ma il tema va oltre i numeri. La videosorveglianza è oggi uno degli strumenti più discussi nel rapporto tra sicurezza e libertà. Da un lato, la richiesta di controllo e prevenzione. Dall’altro, le preoccupazioni legate alla privacy e alla gestione dei dati. Il progetto si inserisce nel solco delle linee guida nazionali, con un sistema integrato che dialoga con le forze dell’ordine. Una rete, più che un insieme di telecamere.

A cura di Michele Solatia.

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