Aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Marina Piccola a Vieste. L’appalto, del valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, è stato affidato al consorzio Unyon attraverso procedura aperta.

Il progetto prevede: progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, realizzazione dei lavori. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono stati controllati tutti i requisiti dell’operatore economico, inclusi: antimafia, casellario giudiziale, capacità tecnica. L’obiettivo è quello di riqualificare uno degli spazi più importanti della città, migliorando fruibilità e attrattività turistica.