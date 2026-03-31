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Home // Gargano // Vieste, aggiudicata la riqualificazione di Piazza Marina Piccola: lavori da 1,8 milioni

MARINA PICCOLA Vieste, aggiudicata la riqualificazione di Piazza Marina Piccola: lavori da 1,8 milioni

Affidamento con procedura aperta al consorzio Unyon. Previsti interventi di progettazione e lavori.

Vieste, piazza Marina Piccola verso la riqualificazione: nominata la commissione per la gara da 1,8 milioni

Piazza Marina Piccola Vieste - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Marina Piccola a Vieste. L’appalto, del valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, è stato affidato al consorzio Unyon attraverso procedura aperta.

Il progetto prevede: progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, realizzazione dei lavori. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono stati controllati tutti i requisiti dell’operatore economico, inclusi: antimafia, casellario giudiziale, capacità tecnica. L’obiettivo è quello di riqualificare uno degli spazi più importanti della città, migliorando fruibilità e attrattività turistica.

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