Visite private in ospedale pubblico: arrestati dirigente medico e infermiera

Un sistema parallelo di visite private all’interno di strutture pubbliche ha portato all’arresto di un dirigente medico e di un’infermiera della Asl di Lecce. I due avrebbero utilizzato locali e dotazioni dell’ospedale per prestazioni sanitarie a pagamento non autorizzate, incassando direttamente i compensi.

I carabinieri del Nas di Lecce hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Lecce. I due sono accusati, a vario titolo, di peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistemi informatici e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.

L’indagine, avviata su scala nazionale nel 2025 dal comando dei carabinieri per la tutela della salute di Roma, ha evidenziato come i due abbiano eluso i canali ufficiali di prenotazione (Cup) e incassato compensi direttamente, inclusi i bonus di esclusività contrattuali, per un totale di almeno 52.000 euro.

Il sistema messo in piedi avrebbe inoltre danneggiato le liste d’attesa e compromesso le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, aggravando l’impatto sull’organizzazione delle prestazioni sanitarie pubbliche.

Lo riporta ansa.it.