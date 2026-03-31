Edizione n° 6021

BALLON D'ESSAI

CASALESI SANDOKAN // Confiscati beni per oltre 1 milione di euro al boss dei Casalesi “Sandokan”
31 Marzo 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

CORRUZIONE APPALTI // Corruzione e appalti pubblici: 16 perquisizioni e 20 avvisi di garanzia
31 Marzo 2026 - ore  09:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Visite private in ospedale pubblico: arrestati dirigente medico e infermiera

VISITE OSPEDALE Visite private in ospedale pubblico: arrestati dirigente medico e infermiera

I due avrebbero utilizzato locali e dotazioni dell’ospedale per prestazioni sanitarie a pagamento non autorizzate, incassando direttamente i compensi

Visite private in ospedale pubblico: arrestati dirigente medico e infermiera

Ospedale - Fonte Immagine non riferita al testo: wips.plug.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Un sistema parallelo di visite private all’interno di strutture pubbliche ha portato all’arresto di un dirigente medico e di un’infermiera della Asl di Lecce. I due avrebbero utilizzato locali e dotazioni dell’ospedale per prestazioni sanitarie a pagamento non autorizzate, incassando direttamente i compensi.

I carabinieri del Nas di Lecce hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Lecce. I due sono accusati, a vario titolo, di peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistemi informatici e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.

L’indagine, avviata su scala nazionale nel 2025 dal comando dei carabinieri per la tutela della salute di Roma, ha evidenziato come i due abbiano eluso i canali ufficiali di prenotazione (Cup) e incassato compensi direttamente, inclusi i bonus di esclusività contrattuali, per un totale di almeno 52.000 euro.

Il sistema messo in piedi avrebbe inoltre danneggiato le liste d’attesa e compromesso le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, aggravando l’impatto sull’organizzazione delle prestazioni sanitarie pubbliche.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO