Di:

Commissione parlamentare: “Puglia disattenta su tutela in luoghi di lavoro” ultima modifica: da

Bari – “FRETTOLOSE e e superficiali – dichiarano gli assessori(Salute) e(Welfare) – le conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta che ha definito “disattenta” la Regione Puglia in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La verità è un’altra”.Secondo Fiore e Gentile “, grazie anche al potenziamento delle risorse di personale ispettivo che sono passate da 93 a 156 unità nello stesso periodo. Nel dicembre 2010 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale della Prevenzione, principalmente mirato su comparti ritenuti a più alto rischio per infortuni mortali e gravi, ovvero edilizia ed agricoltura. Molteplici sono state le iniziative di informazione e formazione destinate al mondo delle imprese e dei lavoratori, finalizzate al cambiamento dei comportamenti insicuri. Dal 2008 è operativo il Comitato regionale di coordinamento previsto dal testo unico sulla sicurezza che contempla la presenza di tutte le istituzioni e delle parti sociali, nonché l’Ufficio Operativo regionale che ha fissato gli indirizzi per gli Organismi Provinciali, all’interno dei quali sono presenti gli enti con compiti di vigilanza. Tale rete, già funzionante, ha portato all’approvazione di linee di indirizzo sulla sicurezza nella scuola, non trascurando le problematiche relative all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti nei luoghi di lavoro”.Per i due rappresentanti del governo regionale “con la Legge 28/2006, meglio nota come la legge contro il sommerso ed il lavoro nero, questa Giunta Regionale ha inteso lanciare il guanto di sfida contro il malcostume e l’illegalità ancora tristemente presenti nei comparti dell’agricoltura, dell’edilizia e dei servizi che rendono ancora più insicuri i luoghi di lavoro. Ispezioni affidate alla Guardia di Finanza, una nuova e più efficace sinergia con gli enti deputati ai controlli e la recente individuazione nel Piano Straordinario per il Lavoro di misure tese a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e, quindi, una nuova cultura anche rispetto al tema della sicurezza, per il quale sono previsti interventi di informazione sempre più capillari, testimoniano quanto sia alto il livello di attenzione del Governo Regionale che, dopo aver istituito il Fondo di Solidarietà per le famiglie delle vittime, ha deciso, unico in Italia, di costituirsi parte civile nei processi penali per infortunio mortale sul lavoro e si accinge a presentare un disegno di legge sulla qualità del lavoro”.Redazione Stato