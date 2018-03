Tribunali soppressi, Scalfarotto: pezza peggiore del buco

Di:

Foggia – “L’ITALIA è il paese dei campanili e si sa che si vorrebbe oltre che un tribunale, anche un aeroporto, un’università e un casello autostradale in ogni comune. Il risultato è che tutte queste istituzioni sparse a pioggia creano una polverizzazione che produce pochissima efficienza e pochissima qualità. Poi, però, le riforme bisogna farle bene, perché il rischio altrimenti è che la pezza sia peggio del buco”. In un post sul suo blog,Vicepresidente del PD e componente la Commissione Giustizia della Camera, commenta le discussioni circa il possibile slittamento della riforma delle Circoscrizioni Giudiziarie.“Da buon deputato eletto in Puglia mi sono occupato della situazione di uno dei tribunali da sopprimere, quello di Lucera. Ho guardato le carte e mi è sembrato evidente che, nella scelta dei 31 tribunali da cancellare,. Su 58, è il 2° per estensione, 9° per numero di cause medie in arrivo sulle scrivanie dei giudici ogni anno, 15° per popolazione e per organico di magistrati”, ha proseguito Scalfarotto.“Quindi bene l’idea della riforma, ma attenzione ai casi di quei tribunali, come Lucera ed altri (), la cui soppressione metterebbe a rischio il buon funzionamento della giustizia. Prima di partire, insomma, assicuriamoci che una riforma di cui abbiamo certamente bisogno sia messa in pratica in modo da raggiungere nel modo migliore i suoi obiettivi di miglior efficienza e minori costi.”Redazione Stato@riproduzioneriservata