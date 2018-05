Alfonso Fiore, “Sisecam lavoratori a rischio!”

Di:

Foggia, 31 maggio 2018. Si è svolto il 30 maggio presso Assindustria di Capitanata il tanto atteso incontro congiunto con i vertici del Gruppo Sisecam, dove ha partecipato la delegazione UGL Chimici di Foggia, rappresentata dal segretario provinciale Alfonso Fiore.

La sigla sindacale UGL ha posto al Gruppo turco, semplici quesiti, quali riassorbimento dell’intero personale dell’ex Manfredonia Vetro, contezza concreta sul rifacimento del forno fusorio, certezza sulle ripartenze delle seconde lavorazioni e dei mercati di riferimento che andranno a coprire, ma al di là dei proclami verbali, non abbiamo avuto risposta con un piano industriale, con un piano di investimento, ma abbiamo solo ricevuto verbalmente risposte e date di avvio.

Nel coltempo invece abbiamo avuto la chiara contezza che sia le maestranze del Satinato che la platea degli impiegati non saranno assorbite e che le restanti maestranze sono a rischio in quanto il Gruppo Sisecam non garantisce il totale reale assorbimento. Per cui come delegazione UGL manifestiamo tutte le nostre perplessità e ribadiamo che il riassorbimento di tutte le maestranze del sito industriale ex Manfredonia Vetro sono una prioritarità assoluta e per questo che abbiamo rimandato, come già ribadito più volte, ogni decisione sui tavoli istituzionali, che avverrà prima presso la Task Force della Regione Puglia il giorno 6 Giugno e di seguito da concordare presso Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella speranza che almeno in quei tavoli il gruppo turco ci faccia leggere qualcosa.

Il SEGRETARIO PROVINCIALE

UGL CHIMICI-GAS-ACQUA-VETRO

ALFONSO FIORE