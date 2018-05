ph MATTEO NUZZIELLO

Di:



“Un percorso in cui hanno cooperato con attenzione, sensibilità e impegno tutti gli attori istituzionali e associativi, dall’assessore regionale al turismo Loredana Capone alla IV commissione consiliare presieduta dal dott. Pentassuglia, dall’intero consiglio regionale presieduto dal dott. Loizzo al mondo Unpli Puglia che mi onoro di rappresentare. Ringrazio la Regione per la dedizione che ha rivolto alle nostre realtà operanti sul territorio pugliesi da più di 50 anni. Questa legge, approvata all’unanimità dall’intero consiglio regionale mostra la validità del lavoro delle Pro Loco Unpli di Puglia e ci stimola a fare sempre più e sempre meglio nel’ottica della promozione delle nostre comunità”. Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia Approvata all’unanimità la legge che disciplina le Pro Loco pugliesi ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.