De Leonardis “Approvata mozione per cambiare cronoprogramma Galleria”

Bari. “Avevo presentato nelle scorse settimane un’interrogazione urgente, insieme al collega Giandiego Gatta, sui lavori di manutenzione straordinaria nella galleria ‘Monte Saraceno’ a Mattinata, ma i tempi lunghi della discussione nell’aula consiliare e l’atteggiamento dei vertici dell’Anas, intransigenti nonostante i disagi arrecati ai cittadini e i danni al turismo e all’economia, hanno reso necessaria un’iniziativa più immediata e concreta, condivisa con gli altri colleghi eletti nella provincia di Foggia Rosa Barone, Paolo Campo e Napoleone Cera.

Una mozione, approvata oggi all’unanimità dall’assemblea, che richiede e sollecita l’impegno dell’assessore ai Trasporti e dell’esecutivo regionale, per intervenire presso i vertici dell’Anas e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e chiedere spiegazioni sulla tempistica adottata in funzione della natura dei lavori, la modifica del cronoprogramma annunciato, inaccettabile, e concordare così con il Ministero e gli enti locali una soluzione in linea con le esigenze e le aspettive della comunità. Azioni che devono essere immediate e incisive, per non compromettere la stagione estiva ormai prossima”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.