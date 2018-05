“Donnavventura Summer Beach” a Vieste

Di:

Non solo isole lontane e location irraggiungibili, ma tante idee e spunti per viaggi e vacanze alla portata di tutti: questo è il concept di un nuovo spin-off di “Donnavventura”, il docu-reality che coniuga la passione per l’avventura a quella per il viaggio in terre estreme in cui le protagoniste sono giovani donne pronte a vivere un’esperienza straordinaria negli angoli più spettacolari del pianeta.

Si tratta di “Donnavventura Summer Beach” che mostrerà alcune delle spiagge più belle d’Italia e del Mediterraneo, ma anche il territorio circostante, la gastronomia locale, le peculiarità del posto, curiosità e stravaganze.

Il percorso inizierà da Portofino per proseguire verso la Corsica e si arriverà poi alla scoperta della Puglia. Nello scorso week end una troupe di ““Donnavventura” è stata proprio a Vieste per realizzare le immagini che andranno in onda nella puntata del prossimo 24 giugno alle ore 14,00 su Rete 4.

“Siamo davvero entusiasti che ancora una volta le immagini di Vieste e del suo contesto ambientale vadano in onda su reti tv nazionali in un periodo importante della stagione turistica. E’ un altro tassello che si aggiunge al quadro complessivo delle azioni di promozione che stiamo attuando con continuità”, ha commentato Rossella Falcone, assessore comunale al Turismo.

FONTE http://www.ondaradio.info