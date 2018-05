Foto Prof. Giuseppe Carrieri (2)

Foggia. Conferito a San Francisco al Prof. Giuseppe Carrieri, Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Urologia del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, la “commendation for global leadership in urology”, nell’ambito del congresso della più importante società scientifica urologica a livello mondiale, l’American Urological Association. E’ la prima volta che un premio così prestigioso è stato assegnato ad un italiano. Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, Dott. Vitangelo Dattoli che ha dichiarato: “Questo è un importante riconoscimento per l’attività svolta dal Prof. Giuseppe Carrieri presso il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, per quanto ha realizzato come docente presso l’Università di Pittsburgh (USA) e nell’ambito della strettissima collaborazione scientifica tra Società Italiana di Urologia e American Urological Association. Considero estremamente rilevante questo prestigioso premio che sottolinea la fase di grossa crescita che attraversa la nostra Azienda Ospedaliero – Universitaria.” Foggia. Premio al Prof. Giuseppe Carrieri ultima modifica: da

