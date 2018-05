Galleria ‘Monte Saraceno’, Campo: “Deve tornare transitabile al più presto”

Di:

Manfredonia, 31 maggio 2018. Dichiarazione del presidente del Gruppo Pd, Paolo Campo, sulla mozione urgente presentata dai consiglieri regionali della provincia di Foggia, che riguarda la modifica al cronoprogramma predisposto dall’Anas per i lavori di manutenzione della galleria ‘Monte Saraceno’ a Mattinata, che rischia di penalizzare anche l’intera stagione turistica estiva.

“La galleria di Monte Saraceno deve tornare ad essere transitabile il prima possibile e il più a lungo possibile per non compromettere la stagione turistica del Gargano. La richiesta è dell’intero Consiglio regionale della Puglia, che ha approvato la mozione urgente condivisa da tutti i consiglieri eletti in Capitanata per dare maggiore forza al messaggio inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Anas.

L’utilità dei lavori in corso è fuori discussione; altrettanto lo è la funzione della galleria per la velocizzazione e la sicurezza dei trasferimenti da e per il Gargano. A maggior ragione se a percorrere quel tragitto è un’ambulanza.

E’ necessario che Ministero e Anas concordino con gli enti locali soluzioni operative più efficaci ed efficienti, anche riconoscendo la legittimità e la fondatezza delle istanze avanzate in questi mesi”.