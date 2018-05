Galleria Monte Saraceno, Gatta “Approvata mozione”

Di:

Manfredonia, 31 maggio 2018. “Sulla chiusura della galleria ‘Monte Saraceno’ di Mattinata, il Consiglio regionale oggi ha fatto sentire forte la sua vicinanza a tutta la comunità garganica, con l’approvazione unanime di una mozione che impegna la Giunta pugliese a chiedere all’Anas la modifica del cronoprogramma dei lavori e, precisamente, degli orari di chiusura al traffico della stessa galleria, affinché non venga compromessa l’attività di ristoranti, negozi, strutture ricettive in genere, nel periodo di massimo flusso turistico per il nostro territorio. A ciò si aggiunge l’esigenza di garantire la sicurezza stradale degli utenti, costretti a percorrere la litoranea, una strada vecchia e pericolosa, per raggiungere Foggia e Manfredonia da Mattinata e Vieste e viceversa.

Così come abbiamo chiesto la rivisitazione della tempistica dei lavori di manutenzione, perché preoccupati dalle conseguenze della dilatazione dei tempi di percorrenza per raggiungere gli ospedali più vicini: le ambulanze impiegherebbero di più e in taluni casi ciò potrebbe rivelarsi addirittura fatale per il soccorso. Adesso, sarà la Giunta regionale a prendere le redini della questione e, come sempre, vigileremo affinché tutto proceda nel più breve tempo possibile”.

Lo riporta in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.